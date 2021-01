Due incidenti sulla 16 bis: rallentamenti fra Molfetta e Giovinazzo

Doppio incidente sulla, che ha mandato in tilt il traffico in direzione sud. I sinistri, che hanno coinvolto(un tir, un furgone e due auto), hanno creato code all'altezza dell'uscitae poi, un chilometro dopo, a nord dello svincolo perGli incidenti stradali sono avvenuti intorno alle ore 07.45 a pochi minuti di distanza, nella stessa zona: il primo, all'altezza dello svincolo, ha coinvolto due autovetture, un'e una. Entrambi i conducenti sono rimasti illesi, uscendo con le proprie gambe dagli abitacoli. Sul posto, per la ricognizione dell'accaduto che, fortunatamente, non ha causato feriti, ma solo danni alle carrozzerie delle due auto, sono intervenuti iIl secondo scontro, invece, è avvenuto a circa 300 metri dallo svincolo per Giovinazzo nord e Terlizzi: la dinamica è ancora da accertare, ma sembrerebbe che un tir abbia travolto un, che ha poi impattato contro il guard rail. Anche in questo caso, miracolosamente, nessuno s'è fatto male, mentre è stata chiusa al traffico la corsia di sorpasso: sul luogo dell'incidente il traffico è stato convogliato su una sola corsia. Per i rilievi del caso è giunta laNessun problema, invece, in direzione nord. Sul posto, i, lae l'hanno provveduto alla gestione della viabilità, alla pulizia del piano viabile dai detriti e al ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La situazione è tornata alla normalità intorno alle ore 10.00.