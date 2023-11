Incidente sulla strada statale 16 bis: coinvolte due auto, nessun ferito

Paura questa sera lungo la, in territorio di Giovinazzo: in un tamponamento sono rimasti coinvolti due veicoli, ma nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. I rilievi sono ora nelle mani della, intervenuta sul posto. Il traffico veicolare è tornato scorrevole, ma ci sono stati notevoli disagi.Il sinistro stradale, avvenuto attorno alle ore 20.00, si è registrato pochi metri dopo lo svincolo di Giovinazzo sud, in direzione Foggia. Per cause che sono tuttora in fase di accertamento, l'impatto violento ha coinvolto due autovetture, unauna, quest'ultima finita contro il guardrail dopo aver perso lo pneumatico posteriore destro. Immediati i soccorsi da parte degli stessi conducenti e degli automobilisti di passaggio: per fortunaSul posto è giunto comunque il personale sanitario del, ma nessuno tra i due conducenti coinvolti avrebbe riportato lesioni. Sul luogo dell'incidente anche lache si è occupata della viabilità stradale, dopo avere circoscritto l'area: gli agenti hanno anche proceduto con i rilievi del sinistro, per poi procedere con l'eventuale addebito delle responsabilità, ma solo dopo aver ascoltato i conducenti dei due mezzi sarà possibile accertare la esatta dinamica dell'incidente.Inevitabili i disagi per le altre vetture durante le operazioni di ricostruzione della dinamica, fino alla rimozione del veicolo maggiormente danneggiato dalla strada statale 16 bis. Si sono quindi formate lunghe code, sino ad un chilometro, in direzione Foggia. La situazione è tornata alla normalità solo intorno alle ore 21.15.