Auto ribaltata tra Giovinazzo e Molfetta

Incidente questa sera tra gli svincoli dial confine con Giovinazzo, sulla Strada Statale 16 bis, in direzione Bari.Il sinistro, avvenuto alle ore 21:20 circa, avrebbe coinvolto una sola vettura che, per ragioni in via d'accertamento, si è ribaltata. Nonostante la dinamica, al momento non si registrano feriti.Immediato l'arrivo sul posto del personale sanitario delche ha soccorso l'automobilista, mentre laha provveduto ai rilievi del caso ed a far riprendere la circolazione, rimasta bloccata per alcuni minuti.