Impatto tra un Tir ed un'auto: incidente sulla ss 16bis tra Giovinazzo e Molfetta

Traffico bloccato in carreggiata nord lungo la strada statale 16 bis, nel tratto tra le uscite di Giovinazzo Nord-Terlizzi e Cola Olidda. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, un Tir ha toccato un'automobile che è finita di traverso e contro il guard rail. Traffico in tilt e circa due chilometri di coda. Per fortuna non sembrano esservi feriti gravi.Aggiornamenti nelle prossime ore.