Inaugurato a Giovinazzo il "Puro cioccolato festival" - FOTO

21 foto Puro Cioccolato Festival a Giovinazzo

Era stato rinviato in occasione dei Fuochi di Sant'Antonio Abate, troppi gli espositori bloccati dal maltempo nel Nord e Centro Italia. Ma ilmanifestazione organizzata da Alfredo Orofino, Presidente dell'A.I.R.S.(Associazione Italiana Ristoratori di Strada), in collaborazione con Confartigianato Bari-Brindisi, ha mantenuto la sua promessa e da ieri sera, 1° marzo, ha aperto i battenti a Giovinazzo, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II.All'inaugurazione hanno preso parte i vertici di Confartigianato Bari e Bat e di Giovinazzo, in testa il presidente Francesco Sgherza, il sindaco Michele Sollecito, l'assessore alle Attività Produttive, Alfonso Arbore, la sua omologa al Turismo, Cristina Piscitelli, e diversi membri della maggioranza cittadina. Con loromaestro pasticcere aerografista noto in tutta la penisola che sabato e domenica sera presenterà un prodotto di eccellenza da lui pensato (sotto l'articolo la nostra intervista).Tra due cuori si potranno scattare anche foto con barrette di cioccolata, un angolo destinato ai più piccoli. Gli espositori sono giunti da Perugia, in rappresentanza della grande tradizione umbra che sa guardare alle esigenze degli intolleranti al lattosio, dei vegani e dei celiaci, dal Piemonte, dove liquirizia e nocciola vengono esaltate, dalla Sicilia, con delicatissime versioni in cui è declinato il pistacchio di Bronte, da Campobasso, a rappresentare la troppo sottovalutata scuola molisana dei maestri cioccolatieri, ed infine dal reggino, in Calabria, altra terra capace di unire la bontà del cacao con la frutta e la pasta di mandorle.Ce n'è per tutti i gusti.resterà a Giovinazzo anche oggi, sabato 2, e domani, domenica 3 marzo. Stand aperti dalle 10.00 alle 22.00. Noi qualche bontà l'abbiamo fotografata e ve la riproponiamo, se non altro per il piacere della vostra vista.