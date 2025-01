Sant'Antonio Abate, il programma del sabato a Giovinazzo

Dopo che il banditore ha toccato le Residenze Socio-Assistenziali del territorio ed ha coinvolto le scolaresche degli Istituti Comprensivi cittadini, entrerà nel vivo questa sera la Festa dedicata a Sant'Antonio Abate.Già nella giornata del venerdì tanti consensi sono arrivati per "Dite Inferno", la rappresentazione dell'inferno dantesco secondo il regista Pietro Naglieri e sotto la direzione artistica di Gianpaolo Sinesi. Stasera si replica, ma non sarà quello l'unico appuntamento di giornata in preparazione dei Fuochi di Sant'Antonio Abate in programma in diversi angoli della città domenica 19 gennaio.Lungo tutto l'arco della giornata, dalle 10.00 del mattino e sino almeno alle 21.00, piazza Vittorio Emanuele II sarà la cornice ideale per Puro Cioccolato Festival, la rassegna curata da AIRS (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con Confartigianato Giovinazzo e Confartigianato Bari-Bat-Brindisi.Di seguito, come sovente capita da queste pagine, il programma completo per non farvi perdere nulla.Dalle 10.00 alle 21.00 in piazza Vittorio Emanuele II l'edizione 2024 di "Puro Cioccolato Festival": rassegna curata da AIRS (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con Confartigianato con maestri cioccolatieri, dolci tipici, artisti del cioccolato, cioccolata calda ed area selfie.Alle 18.00 (ritrovo alle 17.30 in piazza Costantinopoli), alle 19.30 (ritrovo alle 19.00) ed alle 21.00 (ritrovo alle 20.30) nel borgo antico di Giovinazzo va in scena "Dite Inferno" - L'Inferno dantesco. L'evento è curato da "Chiamata di scena".