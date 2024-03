Si chiude oggi il "Puro cioccolato festival" a Giovinazzo

Sono state centinaia i visitatori delmanifestazione svoltasi dal 1° marzo in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente dell'A.I.R.S.(Associazione Italiana Ristoratori di Strada), in collaborazione con Confartigianato Bari-Brindisi.Una rassegna che ha messo d'accordo tutti gli appassionati del cioccolato, da quello al latte, a quello purissimo, dalle sue declinazioni con la nocciola, passando per le versioni vegane. Questa sera, 3 marzo, si chiuderà la rassegna voluta fortemente da Confartigianato Giovinazzo con una nuova chicca dimaestro pasticcere aerografista conosciuto ormai in tutta Italia. Sarà lui a presentare, in chiusura di serata, in collaborazione proprio con l'associazione guidata da Francesco Sgherza, una versione limitata diUna delizia che si unirà alle altre provenienti dae che tantissimi hanno potuto già degustare nelle scorse serate. Ilgode del patrocinio del Comune di Giovinazzo. Stand aperti dalle 10.00 alle 22.00.