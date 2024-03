"Puro cioccolato festival", il bilancio dell'assessore Arbore

Ringraziamenti alla locale sezione di Confartigianato, che ha spinto per portare la rassegna a Giovinazzo

Powered by

«A bocce ferme, a fine manifestazione , vista l'ottima riuscita e il folto pubblico accorso nella nostra Città, mi preme fare dei ringraziamentiIn primis vorrei rivolgere un ringraziamento alla Confartigianato locale e provinciale per aver portato questa iniziativa, gli espositori del cioccolato venuti da ogni dove che hanno allietato il palato dei degustatori che hanno invaso la nostra Piazza».Sono queste le parole dell'assessore alle attività produttive Alfonso Arbore al termine della rassegna "Puro cioccolato festival", che ha portato a Giovinazzo maestri cioccolatieri e pasticcer da Piemonte, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Umbria ed ha ricevuto il consenso di tantissimi visitatori giunti da tutto il Barese.«Un grazie - scrive oggi Arbore sui profili social - all'amministrazione comunale, gli uffici Cultura/SUAP e Polizia locale con cui io e la collega Piscitelli ci siamo interfacciati per questa organizzazione Il rosone della nostra Cattedrale ricoperto di cioccolato bianco e donato dal maestro Nicola Giotti, la chicca di chiusura evento... L'appuntamento è al prossimo anno!».L'auspicio è che il "Puro cioccolato festival" possa divenire un appuntamento fisso per gli anni a venire nel periodo che porta alla primavera, continuando sulla strada della destagionalizzazione dell'offerta turistica e culturale della città di Giovinazzo.