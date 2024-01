Festival del cioccolato a Giovinazzo annullato

«A causa delle avverse condizioni meteo nel centro-nord della penisola, che non consentono agli espositori delle altre regioni di mettersi in viaggio, l'evento "Puro Cioccolato Festival" è rinviato a data da destinarsi. Ci dispiace non poter realizzare questo week-end il nostro evento a Giovinazzo, continuate a seguirci per conoscere le prossime date».L'annuncio sulla pagina Facebookha sancito quanto era nell'aria già da alcune ore. Era stata l'assessorainfatti, ad anticipare alla nostra testata quanto stava accadendo in coda alla videointervista da noi pubblicata mercoledì 17 gennaio ( clicca qui ) .Stasera, intanto, proseguono i festeggiamenti per Sant'Antonio Abate connel centro storico.