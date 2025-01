Torna a Giovinazzo il Puro Cioccolato Festival

Appuntamento dal 17 al 19 gennaio in concomitanza con i Fuochi di Sant'Antonio Abate

Maestri cioccolatieri, artisti del cioccolato, dolci tipici, tutti i gusti e tipologie di cioccolata calda. Si presenta così ilche tornerà a Giovinazzo nelle giornate delprossimi, in concomitanza con "Dite Inferno" e con i Fuochi di Sant'Antonio Abate, la grande festa invernale nella cittadina adriatica.Ed unire gusto e tradizioni locali può essere un binomio vincente per gustare prodotti provenienti da tutta Italia di ottima qualità. L'appuntamento è fissato in piazza Vittorio Emanuele II, dove sarà allestita anche un'area selfie,secondo il programma pubblicato daLa rassegna, organizzata dagode del patrocinio del Comune di Giovinazzo.