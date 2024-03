Puro Cioccolato Festival, le parole dell'assessore Arbore

La rassegna, rinviata in dicembre, si terrà dal 1° al 3 marzo in piazza Vittorio Emanuele II

Partirà questa sera, 1° marzo, in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, la rassegnamanifestazione organizzata da Alfredo Orofino, Presidente dell'A.I.R.S.(Associazione Italiana Ristoratori di Strada), in collaborazione con Confartigianato Bari-Brindisi. Dal 1° al 3 marzo ben 20 stand in cui si potranno comprare e degustare tutti i tipi di cioccolato e le grandi creazioni dei maestri cioccolatieri italiani.Appuntamento venerdì, sabato e domenica, dalle 10.00 alle 22.00 per tutti i golosi, che si andranno ad aggiungere alle 35.000 persone che hanno fatto visita al Festival nelle prime due tappe.«Vorrei dare il benvenuto ai maestri artigiani che porteranno le loro bontà nella nostra cittadina - ci ha detto alla vigilia dell'evento l'assessore alle Attività Produttive, Alfonso Arbore -. Ci faremo trovare pronti da tutti i punti di vista, anche sotto quello della viabilità. Permettetemi di ricordare anche l'importante opera di Confartigianato Giovinazzo, tra le fautrici di questa tappa di una così bella rassegna, vero anello di raccordo tra l'amministrazione comunale e gli amici cioccolatieri, di cui Giovinazzo ha una eccellenza conosciuta in tutta Italia. Quindi a loro va il mio saluto ed il mio grazie per averci scelto e perché, ne sono certo, porteranno nella nostra cittadina tanta gente, sintomo evidente della nostra volontà di destagionalizzare grandi eventi. Ai visitatori dico sin d'ora che mi auguro possano godere a pieno delle nostre bellezze architettoniche e della nostra storia, magari fermandosi a sera nei tanti locali del centro cittadino».