A Giovinazzo sbarca "Puro Cioccolato Festival"

Tre giorni dedicati in piazza Vittorio Emanuele II

Arriva a Giovinazzo ilrassegna organizzata in collaborazione con Confartigianato Bari-Brindisi e con il Centro Comunale.Ilprossimi, nell'ambito dell'articolato programma deisi inserirà questa tre giorni in cui si esibiranno, presentando i loro prodotti straordinari maestri cioccolatieri e veri e propri artisti delle decorazioni del cioccolato, tra i quali il Maestro pasticcere giovinazzese, Nicola Giotti.Dalle 10.00 alle 21.00, in piazza Vittorio Emanuele II, si potranno gustare ed acquistare dolci tipici di cioccolato provenienti da tutta Italia, nonché tutti i gusti e le tipologie di cioccolata calda. E poi sarà allestita una intera area selfie. L'ingresso è libero.Ilgode del patrocinio del Comune di Giovinazzo.