In migliaia in Cala Porto per Annalisa e Tananai - FOTO E VIDEO

17 foto Annalisa e Tananai a Giovinazzo

Aveva tutta l'aria di essere l'evento dell'estate a Giovinazzo (anche se ufficialmente in estate non siamo ancora) e probabilmente lo è stato.si sono esibiti ieri sera, 2 giugno, in una Cala Porto apparsa bellissima e stracolma di fan che hanno voluto assistere alla registrazione di quattro brani per, l'esterna che sarà mandata in onda dal Gruppo Norba all'interno del fortunato format "Battiti Live", trasmesso quest'anno anche da Mediaset su Canale 5.Sin dal pomeriggio i fan sono arrivati nella cittadina adriatica per assistere ad un vero e proprio eventi ed i due cantanti non hanno tradito le attese, dapprima con le interviste in piazza Vittorio Emanuele II, nella diretta di Radio Norba, e poi facendosi abbracciare dalle migliaia di giovani e meno giovani che hanno pazientato a lungo pur di sentirli cantare.I due hanno cantato insieme il nuovo brano "Storie brevi" che uscirà il 5 giugno, per poi esibirsi da soli in più versioni di "Sinceramente" e "Veleno". Troppa l'attesa però per le migliaia di spettatori arrivati da tutta la Puglia in Cala Porto e non di certo per colpa dei cantanti.Si è ripetuta, a distanza di poco meno di un anno, la stessa magia del giugno 2023, quando a salire sul quel palco furonoGiovinazzo città della musica, avevano detto gli amministratori, che vanno ringraziati questa volta per essere stati gli unici a pensare ad un'area disabili e per la stampa, sfuggita agli organizzatori (le foto che vedrete in gallery sono frutto di una postazione infelice ma che almeno ci è stata garantita).Ed in luglio la bella cittadina adriatica ospiterà per Porto Rubino Morgan, Piero Pelù e Nada, ancora una volta nella magnifica cornice di Cala Porto. Una cornice, vogliamo sommessamente dirlo, che la storia ha consegnato ad una piccola comunità e che viene sempre più valorizzata, tanto da essere divenuta sfondo perfetto per spot e riprese cinematografiche.