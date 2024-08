Cornetto Battiti Live, edizione da record

Il 2 giugno erano arrivati in migliaia per Tananai ed Annalisa in Cala Porto

Stagione da record per: la 22esima edizione, che ha coinvolto direttamentee che si è chiusa lunedì sera, 5 agosto, su Canale 5, è ufficialmente la più vista di sempre, con una media del 19.42% di share, che sale al 21.6% di share sul pubblico attivo, e una media di 2.266.000 spettatori in ogni minuto di ogni puntata.Numeri incredibili, che hanno consacrato Battiti Live non solo come il festival musicale più visto e più amato dell'estate italiana con punte di share media che hanno sfiorato. Numeri ancor più eclatanti sul pubblico giovane: media del 29.5% sul target 15-19 anni, con puntate che hanno superato il 43% di share.Un successo incredibile, che conferma la costante e continua ascesa del programma. "Non possiamo che essere orgogliosi ed emozionati di fronte a questi numeri", commenta Marco Montrone, presidente di Radio Norba.«Condivido le parole del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, che ringrazio insieme a tutta Mediaset per aver creduto in noi. Quello di Battiti è un successo oltre ogni aspettativa, che conferma quanto il brand Battiti Live sia ormai consacrato e parte integrante dell'estate italiana. Possiamo tranquillamente affermare che questa è stata l'edizione della consacrazione. Voglio dedicare questo successo a tutto lo straordinario team di professionisti che con senso di appartenenza, passione e dedizione ha lavorato a questo grande show. Grazie ai nostri partner commerciali ed istituzionali, agli artisti che hanno calcato il nostro palco e al nostro straordinario pubblico, che ci ha donato il suo tempo e il suo consenso».