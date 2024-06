Uscito "Storie brevi" di Annalisa e Tananai: la prima era stata a Giovinazzo

Anche il Tg1 delle ore 20.00 ha dato risalto all'uscita del nuovo singolo "Storie brevi" cantato dae che sembra già poter diventare una hit estiva, evitando cliché sonori piuttosto ricorrenti negli altri pezzi del momento.Ieri sera, dunque, i due sono stati ospiti del telegiornale della rete ammiraglia della RAI ed hanno raccontato le loro sensazioni e soprattutto hanno ricordato i loro brani estivi per eccellenza, che per la pop star savonese è "All that she wants" degli Ace of Base, tormentone del 1993, mentre è del 2004 la canzone di Tananai ed è "Estate" dei salentini Negramaro.era stato presentato al pubblico per la prima volta domenica 2 giugno nelle registrazioni di Road to Battiti proprio, ed era immediatamente entrato nella testa delle migliaia di fan presenti.Resterà dunque Giovinazzo il luogo della prima assoluta di questa canzone che accompagnerà gli italiani per tutta l'estate 2024.A questo link il video originale: https://www.youtube.com/watch?v=DqbwHi8l06Y