Annalisa e Tananai a Giovinazzo, parla l'assessore Arbore

Sta ancora scemando l'eco della serata di musica in Cala Porto, che ha visto Annalisa e Tananai calcare il palco di Road to Battiti. Ma come è andata per quel che concerneva l'organizzazione, la viabilità, i parcheggi? Noi lo abbiamo chiesto all'assessore Alfonso Arbore, che non ha mancato di sottolineare alcuni aspetti che non lo hanno pienamente soddisfatto.Parto da un doppio dato: il parcheggio dell'area mercatale e quelli privati adiacenti, così come l'area dell'ex punto di primo intervento sono stati totalmente utilizzati e significa che il nostro messaggio, veicolato anche grazie alla vostra testata, è arrivato a chi giungeva da fuori. Quindi bene l'utilizzo di quei parcheggi, un utilizzo che continueremo ad incentivare anche durante tutti i fine settimana estivi. Si può e si deve liberare il centro cittadino, lasciando tranquilli i residenti.Qualche criticità inevitabile ad esempio nel rione San Giuseppe e nel rione Immacolata, ma devo dire che nel complesso, salvo qualche atto di inciviltà, possiamo essere soddisfatti. Ripeto: non siamo stati perfetti, ma stiamo lavorando tanto per cercare di far rispettare tutte le regole del Codice della Strada e del buon vivere civile. Con caparbietà riusciremo ad estirpare qualche "mala pianta" che ancora pensa di venire a Giovinazzo ad intasare il centro cittadino inutilmente.In primis il comandante Vito Bovino (in foto con assessore e sindaco Sollecito, ndr) e tutto il Corpo di Polizia Locale di Giovinazzo, che ha fatto un lavoro eccezionale in Cala Porto e nelle adiacenze di piazza Vittorio Emanuele II sin dal mattino. Turni massacranti pur di assicurare, sotto la direzione di un uomo esperto, un buon servizio. Grazie anche alla locale stazione dei Carabinieri, egregiamente guidata dal luogotenente Ruggiero Filannino. La presenza dei suoi uomini e delle sue donne è stata discreta ma essenziale oserei dire. Grazie alle persone che lavorano per il Servizio Civico, grazie al Gruppo Intini per il supporto logistico, grazie al sindaco sempre presente quando serviva. Qualche sbavatura c'è stata e va rivista e soprattutto a mio avviso vanno ripensate le location per determinati eventi. Siamo stati contenti, grazie all'impegno personale del vicesindaco Gaetano Depalo, di aver allestito un'area disabili, autorità e stampa, compito che di certo non spettava a noi amministratori. Ecco, mi fermo qui, ma qualcosa in più su questi aspetti andrebbero fatti capire a chi di dovere, a fronte di un impegno comunale importante.Io dico solo che sono valutazioni collettive da fare con l'amministrazione. Insieme e mai come voci senza coordinamento. Di certo, quando arrivano masse di spettatori simili, Giovinazzo ha dimostrato di avere luoghi più accoglienti, sebbene inevitabilmente meno suggestivi.I voti li date voi della stampa ed i cittadini li daranno tra qualche anno, al termine della consigliatura. So solo che io ed altri dell'amministrazione ci siamo impegnati tantissimo e speriamo di aver fatto un lavoro apprezzabile per tanta gente. Permettetemi in chiusura di ringraziare anche la collega Cristina Piscitelli, che tanto ha voluto questo evento e che purtroppo è stata bloccata domenica sera per problemi personalissimi. Abbiamo in sostanza dimostrato che Giovinazzo ha professionalità in grado di gestire flussi di questo tipo, come già accaduto in passato e di questo sì, possiamo davvero essere contenti.