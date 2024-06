Annalisa e Tananai stasera a Giovinazzo: tutte le info utili

Si terrà questa sera, 2 giugno, l'attesa registrazione in Cala Porto, a Giovinazzo, di Road to Battiti, le esterne in vista delle tappe della più importante kermesse musicale dell'estate, organizzata dal Gruppo Norba e che sarà trasmessa anche su Canale 5.Ospiti a Giovinazzo saranno, due delle pop star più amate in Italia. Di seguito, dunque, tutte le informazioni utili per assistere alla registrazione ed alle interviste live su Radio Norba.Il Villaggio di Radio Norba aprirà nel tardo pomeriggio, ma sin dalle 18.00 inizierà la diretta con i dj della radio del Sud Italia. Nella postazione di piazza Vittorio Emanuele II ci saranno le interviste ai due cantanti.Annalisa e Tananai si esibiranno poi in Cala Porto dopo le interviste (previsione 20.30) e l'accesso all'area è gratuito sino ad esaurimento posti. L'accesso sarà controllato dalle strade che da piazza Vittorio Emanuele II portano in Cala Porto da addetti alla sicurezza e forze dell'ordine. Non esiste un'area stampa, ma giornalisti ed autorità saranno accompagnati ed avranno un pass. Non si tratta di un concerto, è bene ricordarlo, ma dell'esibizione su alcune canzoni con cambi d'abito.La viabilità sarà dunque modificata così come accade per la Festa Patronale, con qualche difformità. Lo sbarramento sulla litoranea, per chi arriva da Molfetta e dal Nord Barese, avverrà all'altezza via Giovinazzesi nel Mondo, dove si trova il supermercato Famila. Le auto saranno quindi convogliate nell'area di parcheggio gratuita dell'area mercatale.Per chi viene da Bari, invece, l'uscita consigliata è Giovinazzo Sud o Bari S.Spirito e si potrà parcheggiare nell'area dell'ex punto di primo intervento alla convergenza tra viale Papa Giovanni XXIII ed il Lungomare Esercito Italiano. Proprio su quel tratto di litorale a Levante si potrà parcheggiare negli appositi spazi gratuitamente. Va anche segnalato che il traffico veicolare su via Bari sarà interdetto all'altezza di via Bitonto.Tutta l'area di piazza Vittorio Emanuele II e di Cala Porto, nonché il primo tratto del lungomare Marina Italiana saranno chiusi al traffico.Le chiusure avverranno dalle ore 16.00 alle ore 23.00. In corso Principe Amedeo divieto di parcheggio sin dalle ore 9 del mattino.I bagni pubblici sono situati in cala Porto ed in Villa Comunale Palombella.Ai giovinazzesi che non avessero alcun impedimento è chiesto di scendere a piedi verso il centro cittadino.