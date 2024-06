Annalisa stupita dall'uovo di cioccolato aerografato da Nicola Giotti

Aerografia indiretta speculare lucida. È la tecnica con cui il maestro pasticcere giovinazzese, Nicola Giotti, ha realizzato l'uovo di cioccolato con l'immagine didonato alla pop-star italiana in occasione delle registrazioni in Cala Porto per Road to Battiti, il format musicale ideato dal Gruppo Norba che sarà trasmesso anche sulle reti Mediaset.ed il sindaco Michele Sollecito hanno potuto avvicinare la cantante dopo le interviste di rito e la sorpresa dell'artista savonese è stata notevole. Nicola Giotti, maestro dell'aerografia applicata alla pasticceria ha stupitoquasi incredula davanti alla possibilità di poter dipingere con un aerografo una superficie non piana.È stato un momento fortemente voluto dall'amministrazione comunale con cui Giovinazzo ha voluto lanciare un nuovo messaggio su scala nazionale: questa cittadina non vive solo d'estate, ma ha eccellenze artigiane ed attività produttive capaci di portare avanti l'economia cittadina 365 giorni l'anno. Un Sud in movimento, che non ama piangersi addosso come accadeva qualche decennio fa.Giotti, dal canto suo, continua ad essere ambasciatore di Giovinazzo nel mondo attraverso quella che non è più pasticceria (nobilissima pasticceria) ma è arte a tutti gli effetti.