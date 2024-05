L'Uovo aerografato di Giotti per Annalisa

Sarà donato alla pop star prima della registrazione di "Road to Battiti" in Cala Porto

L'amministrazione comunale di Terlizzi omaggeràdomenica 2 giugno. Il dono sarà un Uovo di Cioccolato aerografato dal maestro pasticcere, un'eccellenza nel settore (nella foto di Danilo Bragazzi).Giovinazzo farà così pervenire alla pop star più in voga del momento una sua eccellenza e sarà un modo concreto per portare alla ribalta nazionale un concetto chiave: questa cittadina e la Puglia in generale non sono solo mare e sole, ma sono terra di cultura, arte a trecentosessanta gradi e valorizzazione dei prodotti attraverso un sapiente artigianato locale. Ennesimo spot per una cittadina di poco meno di 20mila di abitanti.