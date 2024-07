Battiti Live, stasera su Canale 5 Annalisa e Tananai da Giovinazzo

Cala Porto entrerà questa sera, lunedì 8 luglio, nelle case di milioni di italiani. Andrà infatti in onda su Canale 5 la puntata di "Cornetto Battiti Live" registrata a Molfetta, la cui esternaLa cittadina adriatica ha ospitato il 2 giugno scorso la prima assoluta diil nuovo singolo cantato dache sta spopolando in rete ed in radio.L'esibizione del duo savonese-bergamasco sarà il momento clou della prima puntata sulla rete ammiraglia di Mediaset, dopo essere andata in onda sui canali del gruppo Norba. Alla conduzione dal palco sul mare della banchina San Domenico di Molfetta, per la prima volta, Ilary Blasi, che sarà affiancata da Alvin.Nel primo appuntamento si alterneranno sul palco Il Volo, Fedez, Emis Killa, Gigi D'Alessio, Irama, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Guè, Alfa, Achille Lauro, Mida, Petit, Holden, Francesco Gabbani, Michele Bravi, ComaCose, Gabry Ponte, Blue, Sarah, Rhove e Darin.Giovinazzo entrerà con Molfetta nelle case degli italiani e sarà come sempre un bel biglietto da visita per due città che stanno intercettando da tempo flussi turistici di notevole portata. Si parte alle 21.20 e saranno tanti i giovinazzesi, soprattutto quelli residenti al Nord, che si sentiranno un po' più orgogliosi delle loro origini: l'effetto di Cala Porto illuminata e piena di un pubblico festante sarà notevole.