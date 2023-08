Il trionfo di Sant'Agostino con gli occhi di Dino Mottola (FOTO)

Quindici scatti per raccontare una serata in cui migliaia di giovinazzesi si sono ritrovati per contendersi il Palio dei Rioni

15 foto Gamberemo 2023 - Sant'Agostino campione Dino Mottola

Quindici scatti per raccontare una lunga emozione e lasciarla ai posteri, come documento in immagini che non si cancella. Quindici fotografie per descrivere l'attesa, la preghiera, l'anelito di vittoria, lo sforzo misto a fatica e la gioia finale mista a commozione.ha così voluto farci dono delle sue foto, selezionandone alcune per raccontare il Gamberemo 2023, la vittoria di Sant'Agostino partendo dal principio sino alla grande festa di piazza.E noi, rispettosi, evitiamo di aggiungere altro, lasciandovi il piacere di sfogliare questo mini-album che andrà dritto nei cassetti dei ricordi di una città intera.Buona visione.