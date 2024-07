Nicola Giotti e Nicolò De Chirico ambasciatori pugliesi della pasticceria su Costa Crociere

Ancora una volta Giovinazzo protagonista della pasticceria in chiave nazionale. Nelle scorse settimane,ha portato in giro per il Mediterraneo i migliori pasticceri italiani dell, l'associazione che riunisce le eccellenze della nostra penisola.Tra questi ancheed il suo collega terlizzese,, che hanno rappresentato sperone e tacco della penisola nelle tappe di Marsiglia, Barcellona, Ibiza e Palermo, preparando a bordo delizie che hanno lasciato incantati molti croceristi. A bordo della Costa Toscana, una delle navi più belle, sono stati preparati, tra gli altri dolci tipici di varie regioni, anche i famosi sospiri biscegliesi. Giotti, confermato alla vicepresidenza regionale per Confartigianato, era stato il perfetto gancio con l'Associazione Pasticcerie Storiche "Il Sospiro di Bisceglie" e così sulla Costa Crociere ospiti da tutto il mondo hanno decretato il successo del dolce biscegliese declinato in vari modi dai due maestri di Giovinazzo e Terlizzi.Giotti e De Chirico, coordinati da Riccardo Bellaera, responsabile della pasticceria della flotta Costa, e del gravinese Francesco Fiore, che guidava la brigata di Costa Toscana, hanno sfornato ben 4mila sospiri biscegliesi, delizia per occhi e palati.Un grande riconoscimento per una vera e propria arte, un riconoscimento ad una parte laboriosa della cosiddetta Puglia Imperiale, quella porzione di regione che sembra ormai lanciatissima in circuiti turistici, culturali e gastronomici di primissimo livello.