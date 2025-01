Nicola Giotti ospite di "TG1 Mattina"

Ancora Giovinazzo alla ribalta nazionale, grazie all'arte dell'aerografia applicata in pasticceria diIl maestro pasticcere pugliese è stato ospite ieri, 6 gennaio, dila trasmissione di approfondimento della rete ammiraglia della RAI.In studiopunto di riferimento dell'aerografia nazionale, che da anni collabora con Giotti a rassegne di spessore nazionale. Il pasticcere giovinazzese ha presentato il dolce dell'Epifania declinato secondo l'arte aerografa, in cui le "sospensioni" sono i doni dei Magi declinati per i palati più golosi: cubetti di arancio candito per l'oro di Melchiorre; fico secco per l'incenso di Gaspare; cubetti di zenzero a rappresentare la Mirra di Baldassarre.L'occasione è stata propizia per Giotti per presentare alla ribalta nazionale un altro prodotto d'eccellenza della Puglia: i sospiri. Giotti ne ha fatto opere d'arte dalla grande bontà, aerografando la glassa e creando dei piccoli trulli e gustosissimi trulli, simbolo inimitabile di una terra che cresce nei circuiti turistici di anno in anno.È stato - come spesso accade quando ci sonodi mezzo - un modo semplice ed efficace per portare l'aerografia nelle case degli italiani, sdoganandola, se mai ve ne fosse ancora bisogno, dallo stereotipo di arte minore, applicabile solo su oggetti. E la pasticceria, arte già di per sé, ben si presta ad essere perfetto connubio tra buono e bello.A questo link la puntata del TG1 Mattina https://www.rainews.it/rubriche/specialetg1/video/2025/01/Tgunomattina-53eb4276-58c1-4c20-bf4c-4f7c93bca333.html?fbclid=IwY2xjawHo47NleHRuA2FlbQIxMAABHeHGaY1CQBzU-5DXtYLEkt3Pj7nTimLUS6JgRD8oBXiexD3gsLkycoj_1w_aem_vnN3AUfi3YBKjzbgZb3qCw