Il Movimento 5 Stelle: «Finite le primarie del centrosinistra si torni a lavorare»

«Finite le primarie del centrosinistra (senza la sinistra), con un risultato più che scontato, ci auguriamo che finalmentesenza i (finti) siparietti e prove di forza tra i contendenti, che di fatto hanno paralizzato il Consiglio portando addirittura ad approvare il bilancio senza emendamenti. Mesi in cui Emiliano ha solo pensato a farsi campagna elettorale con stabilizzazioni e inaugurazioni spot, ma in cui di fatto non è stato fatto niente: dal piano casa atteso da tutto il comparto e rimandato a data da destinarsi, alla riforma della rete dell'emergenza - urgenza, fino al piano rifiuti che si spera arrivi almeno in Giunta questa settimana per poi passare dalle Commissioni».Durissimo il commento dei Consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle che spiegano ancora: «Tutto bloccato a causa di una competizione di cui tutti già conoscevano l'esito. Poco ci interessano le questioni internema ci chiediamo come gli altri candidati, dopo aver più volte denunciato i fallimenti di Emiliano e loggi vadano a braccetto con lui all'insegna del 'Noi - chiosano - continueremo a lavorare per cercare di rimediare ai loro disastri e per elaborare un programma condiviso con i cittadini e basato su dati reali per far rinascere la nostra splendida terra e. Le lotte per le poltrone le lasciamo agli altri, che in questo davvero possono definirsi "esperti"», la conclusione ficcante.