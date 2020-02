Francesca Galizia nuova Capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Politiche dell’UE

è stata nominata ieri, 12 febbraio, nuovadella Camera dei Deputati.Un investitura che fa della parlamentare giovinazzese uno dei punti di riferimento al Mezzogiorno per i pentastellati, a cui ha donato passione ed impegno sin dalla prima ora e molto prima di essere eletta a Montecitorio.«Ringrazio i miei colleghi di Commissione per la fiducia in me riposta - ha detto per commentare la nomina -. Mi impegnerò per essere all'altezza del ruolo affidatomi e lo farò con tutta la determinazione che posso, sicura di poter contare sul prezioso supporto di una squadra fatta di persone valide e competenti».ha poi scandito quali saranno i prossimi impegni: «Come Commissione Politiche dell'UE - ha rimarcato la deputata - ci aspetta un lavoro impegnativo in vista della nuovanell'ambito della quale avremo la responsabilità di costruire l'Europa del futuro che punti davvero ad una crescita più intelligente, sostenibile e inclusiva.La scelta della Commissione europea di porre l'Agenda 2030 al centro di tutte le politiche - ha quindi sottolineato Francesca Galizia - avrà indubbiamente riflessi importanti sul nostro Paese. Abbiamo il dovere di prenderci cura del futuro, lo dobbiamo per le generazioni che verranno. Per questo è necessario - ha ribadito -rendere sostenibile dal punto di vista ambientale la crescita economica abbassando, contemporaneamente, il debito pubblico affinché anche questo sia sostenibile dalle generazioni future. È infattinel lungo periodo, rispettoso dell'ambiente e che assicuri una migliore qualità della vita», è stata la sua conclusione.