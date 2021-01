Il Movimento 5 Stelle entra in Giunta regionale: Rosa Barone è Assessora al welfare

Il Movimento 5 Stelle è entrato ufficialmente a far parte della Giunta regionale pugliese. Il Presidente Michele Emiliano ha nominato- Consigliera regionale eletta nelle fila pentastellate - Assessora con delega a Welfare, Politiche di benessere sociale e Pari opportunità, Programmazione sociale e Integrazione socio-sanitaria.«Esiste una buona politica che parla di programmi, di persone, di scelte condivise. Che si ritrova su obiettivi comuni, stabiliti prima del voto e consacrati dalla legittimazione popolare, attraverso percorsi trasparenti, pubblici, rivolti solo ed esclusivamente al bene comune. L'allargamento della nostra Giunta al Movimento 5 Stelle nasce con questo spirito», ha commentato Emiliano, ringraziando «la maggioranza di centro sinistra per aver accompagnato questo processo con lo sguardo sempre rivolto in avanti e animo costruttivo e inclusivo. E ringrazio il Movimento 5 Stelle,che ha ripercorso i passi istituzionali e i valori comuni che ci hanno condotto sino a qui. Spero che questo percorso possa trovare adesso un'ulteriore spinta anche dalla base del Movimento, perché più uniti saremo, più forte sarà la voce della Puglia in Italia e in Europa», ha quindi osservato.«Siamo pronti a iniziare un confronto serrato non solo con le forze politiche di maggioranza ma anche con il popolo degli elettori che hanno consentito alla Puglia di proseguire il suo cammino rivoluzionario. Il popolo pugliese, caratteristica delle liste civiche e del Movimento 5 Stelle, con la democrazia rappresentativa, incarnata dalle istituzioni e dai partiti. Sono pronto a girare la Puglia per incontrare anche coloro ai quali non abbiamo ancora saputo spiegare l'importanza per la Puglia e per l'Italia di questa sperimentazione politica umile e aperta», ha concluso Emiliano.I Consiglieri regionali del Movimentohanno rivolto gli auguri a Rosa Barone per la nomina ad Assessore: «Un ruolo che ricoprirà nell'esclusivo interesse dei cittadini e per il quale le daremo il massimo supporto. Mesi fa abbiamo iniziato questo percorso di dialogo col presidente Emiliano per raggiungere obiettivi importanti e poter così incidere sulla vita dei pugliesi. Da domani potremo farlo con ancora più forza. Ora abbiamo il dovere di dare un contributo significativo per la nostra regione».A loro non si è unitacandidata presidentessa e acerrima avversaria politica di Emiliano nel quinquennio appena trascorso.