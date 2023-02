Il Carnevale del Gran Shopping Molfetta

esploderà di colore e musicagrazie allo spirito di gioia e spensieratezza che solo il calore del carnevale brasiliano sa regalare.Alveri ballerini brasiliani animeranno il sabato pomeriggio del centro commerciale con balli e costumi colorati, e non solo. Lungo le gallerie numerose postazioni ospiteranno illusionisti e maghi che incanteranno con spettacoli di giocoleria e micromagia. E ancora, ci sarà uno spazio dedicato ai divertimenti di un tempo grazie al teatrino delle marionette e spettacoli con bolle giganti. Le mascotte rappresenteranno i personaggi più amati dai bambini come Minnie, Topolino e Titti, Gattoboy, unicorni ma anche i nuovi classici come Spiderman, Batman, Ladybug e gli intramontabili clown che distribuiranno zucchero filato e pop corn. Non solo dolci. Tutti i personaggi si riuniranno in piazza Ottagono per regalare palloncini e continuare a ballare e divertirsi.Tantissime attività che sapranno coinvolgere il pubblico presente, suscitando stupore e divertimento non soltanto nei bambini.Appuntamento dunque per sabato 18 febbraio dalle ore 16.30 nel centro commerciale Gran Shopping Molfetta