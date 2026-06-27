Attualità
Ripristinata a Giovinazzo la rampa per disabili in località Trincea
L'annuncio social del sindaco Sollecito
Giovinazzo - sabato 27 giugno 2026
Era stata danneggiata dalle forti mareggiate del febbraio scorso, ma ieri, 26 giugno, è stata ripristinata la rampa per disabili in località Trincea, sul litorale di Ponente, a Giovinazzo.
Un luogo molto frequentato da bagnanti provenienti anche da località limitrofe, un servizio essenziale (sempre rimuovibile) per tanta gente che ha bisogno di quel servizio per raggiungere la spiaggia o ciò che a Giovinazzo è chiamata spiaggia.
«Ora - ha spiegato il sindaco Michele Sollecito sui canali social - si procederà con le scale e gli accessi in località "Cappella" e balaustre lungomare di Ponente. Buona giornata a tutti».
Quello delle manutenzioni resta uno dei temi più dibattuti in città e più sentiti dalla popolazione locale e da chi arriva a Giovinazzo da altri comuni. Ottime molte opere realizzate in questi anni, ma la battaglia ora è per manutenerle in maniera costante. E parrebbe che l'amministrazione si stia orientando su questi temi in vista dell'ultimo anno prima delle amministrative del 2027.
Un luogo molto frequentato da bagnanti provenienti anche da località limitrofe, un servizio essenziale (sempre rimuovibile) per tanta gente che ha bisogno di quel servizio per raggiungere la spiaggia o ciò che a Giovinazzo è chiamata spiaggia.
«Ora - ha spiegato il sindaco Michele Sollecito sui canali social - si procederà con le scale e gli accessi in località "Cappella" e balaustre lungomare di Ponente. Buona giornata a tutti».
Quello delle manutenzioni resta uno dei temi più dibattuti in città e più sentiti dalla popolazione locale e da chi arriva a Giovinazzo da altri comuni. Ottime molte opere realizzate in questi anni, ma la battaglia ora è per manutenerle in maniera costante. E parrebbe che l'amministrazione si stia orientando su questi temi in vista dell'ultimo anno prima delle amministrative del 2027.