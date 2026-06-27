Ripristinata a Giovinazzo la rampa per disabili in località Trincea

Era stata danneggiata dalle forti mareggiate del febbraio scorso, ma ieri, 26 giugno, è stata ripristinata lasul litorale di Ponente, a Giovinazzo.Un luogo molto frequentato da bagnanti provenienti anche da località limitrofe, un servizio essenziale (sempre rimuovibile) per tanta gente che ha bisogno di quel servizio per raggiungere la spiaggia o ciò che a Giovinazzo è chiamata spiaggia.«Ora - ha spiegato il sindacosui canali social -Buona giornata a tutti».Quello delle manutenzioni resta uno dei temi più dibattuti in città e più sentiti dalla popolazione locale e da chi arriva a Giovinazzo da altri comuni. Ottime molte opere realizzate in questi anni, ma la battaglia ora è per manutenerle in maniera costante. E parrebbe che l'amministrazione si stia orientando su questi temi in vista dell'ultimo anno prima delle amministrative del 2027.