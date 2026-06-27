Rampa disabili Trincea
Rampa disabili Trincea
Attualità

Ripristinata a Giovinazzo la rampa per disabili in località Trincea

L'annuncio social del sindaco Sollecito

Giovinazzo - sabato 27 giugno 2026
Era stata danneggiata dalle forti mareggiate del febbraio scorso, ma ieri, 26 giugno, è stata ripristinata la rampa per disabili in località Trincea, sul litorale di Ponente, a Giovinazzo.

Un luogo molto frequentato da bagnanti provenienti anche da località limitrofe, un servizio essenziale (sempre rimuovibile) per tanta gente che ha bisogno di quel servizio per raggiungere la spiaggia o ciò che a Giovinazzo è chiamata spiaggia.
«Ora - ha spiegato il sindaco Michele Sollecito sui canali social - si procederà con le scale e gli accessi in località "Cappella" e balaustre lungomare di Ponente. Buona giornata a tutti».

Quello delle manutenzioni resta uno dei temi più dibattuti in città e più sentiti dalla popolazione locale e da chi arriva a Giovinazzo da altri comuni. Ottime molte opere realizzate in questi anni, ma la battaglia ora è per manutenerle in maniera costante. E parrebbe che l'amministrazione si stia orientando su questi temi in vista dell'ultimo anno prima delle amministrative del 2027.
Rampa disabili Trincea
Rampa disabili Trincea © Staff sindaco
  • Rampa disabili Giovinazzo
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