Panetti Lab apre a Trinitapoli
Panetti Lab apre a Trinitapoli
Speciale

Pennetti Lab apre a Trinitapoli: nuova sede per rafforzare l’offerta diagnostica sul territorio

Il laboratorio, attivo dal 1978 e già presente a Barletta, Terlizzi e Canosa, amplia la propria rete con un nuovo punto in via Madriglia

Giovinazzo - venerdì 26 giugno 2026 14.16 Sponsorizzato
Si amplia la presenza del Laboratorio Analisi Pennetti sul territorio della Bat e del nord-barese. Dopo le sedi di Barletta, Terlizzi e Canosa, il gruppo ha inaugurato una nuova struttura a Trinitapoli, in via Madriglia, rafforzando così una rete sanitaria che da quasi cinquant'anni opera nel settore della diagnostica di laboratorio.

Fondato nel 1978, Pennetti Lab è cresciuto nel tempo fino a diventare una realtà consolidata nel campo delle analisi cliniche, grazie a un'organizzazione composta da personale qualificato, tecnologie diagnostiche aggiornate e una gamma di servizi che spazia dagli esami chimico-clinici e microbiologici alle indagini allergologiche e di biologia molecolare.

L'apertura della sede di Trinitapoli rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo dell'azienda e risponde all'esigenza di rendere più accessibili i servizi diagnostici ai cittadini del basso Tavoliere e delle aree limitrofe. La nuova struttura consentirà infatti di ridurre gli spostamenti verso le altre sedi e di offrire un punto di riferimento più vicino per esami, controlli e attività di prevenzione.

Nel corso degli anni il laboratorio ha progressivamente ampliato le proprie attività, introducendo nuovi servizi e investendo nell'innovazione tecnologica. Tra le prestazioni offerte figurano anche servizi dedicati alla medicina del lavoro, il prelievo domiciliare e specifiche analisi specialistiche, a testimonianza di una crescente attenzione alle diverse esigenze del territorio.

Con l'apertura di Trinitapoli, Pennetti Lab consolida dunque la propria presenza nell'area nord della Puglia, puntando su prossimità, continuità del servizio e potenziamento dell'assistenza diagnostica locale, in un settore sempre più centrale per la prevenzione e la tutela della salute.
  • Sanità
Casa della Comunità, finalmente a Giovinazzo i primi trasferimenti di servizi sanitari
26 giugno 2026 Casa della Comunità, finalmente a Giovinazzo i primi trasferimenti di servizi sanitari
“I ‘colori’ di Giovinazzo. La pittura tra importazioni e botteghe locali”, una pubblicazione innovativa targata Tesori d’Arte Sacra
26 giugno 2026 “I ‘colori’ di Giovinazzo. La pittura tra importazioni e botteghe locali”, una pubblicazione innovativa targata Tesori d’Arte Sacra
Altri contenuti a tema
Assistenza domiciliare, Spaccavento: «Bene il commissario sull’assistenza domiciliare» Politica Assistenza domiciliare, Spaccavento: «Bene il commissario sull’assistenza domiciliare» La nota del presidente della III Commissione Sanità e Welfare della Regione Puglia
Molfetta, in arrivo la risonanza magnetica per l’ospedale Don Tonino Bello Attualità Molfetta, in arrivo la risonanza magnetica per l’ospedale Don Tonino Bello Tammacco: “Un risultato concreto per la nostra comunità e per la tutela della salute pubblica”
Pennetti Lab, da oltre 40 anni è come sentirsi a casa Speciale Pennetti Lab, da oltre 40 anni è come sentirsi a casa Lanciato il nuovo spot che omaggia l’atmosfera serena e accogliente dei centri Pennetti
Trattamento dei pazienti con disturbi psichici autore di reati, convegno organizzato dal Consorzio Metropolis Speciale Trattamento dei pazienti con disturbi psichici autore di reati, convegno organizzato dal Consorzio Metropolis Grande affluenza il 15 marzo, presso Palazzo Dogana a Foggia
Sanità: prosegue la somministrazione dei vaccini anti Covid da parte dei farmacisti Attualità Sanità: prosegue la somministrazione dei vaccini anti Covid da parte dei farmacisti Approvata oggi dalla Giunta la proroga fino alla fine del 2024
Via libera dalla Asl Bari: 450 verso l'assunzione per internalizzazione di 118 e CUP Sanità Via libera dalla Asl Bari: 450 verso l'assunzione per internalizzazione di 118 e CUP Emiliano: «Finisce una storia di precarietà, comincia quella delle certezze per tanti lavoratori»
Universalab, un universo per la tua salute Speciale Universalab, un universo per la tua salute Nell'ultima settimana del mese, effettuando un qualsiasi prelievo di sangue, sarà possibile eseguire il tampone antigenico a soli 10 euro
Emiliano nomina Lopalco assessore regionale alla sanità e al welfare Politica Emiliano nomina Lopalco assessore regionale alla sanità e al welfare Indispensabili le dimissioni di Ruggieri per consentire all'epidemiologo di entrare in Giunta
Ilaria Marolla è la più brava di tutte fra i "Primi passi e giovani promesse "
26 giugno 2026 Ilaria Marolla è la più brava di tutte fra i "Primi passi e giovani promesse"
Emozioni e riflessioni nella prima serata giovinazzese del Festival "Del Racconto, il Film "
26 giugno 2026 Emozioni e riflessioni nella prima serata giovinazzese del Festival "Del Racconto, il Film"
Impatto tra auto e scooter alla rotatoria di piazza Vittorio Emanuele II
25 giugno 2026 Impatto tra auto e scooter alla rotatoria di piazza Vittorio Emanuele II
Fiamme nella notte: distrutte due auto, danneggiata una terza
25 giugno 2026 Fiamme nella notte: distrutte due auto, danneggiata una terza
In fiamme la villa dell'ex comandante della Polizia Locale di Giovinazzo
25 giugno 2026 In fiamme la villa dell'ex comandante della Polizia Locale di Giovinazzo
Giovinazzese sposa una cinese: per ora parlano col traduttore ma la passione è grande
25 giugno 2026 Giovinazzese sposa una cinese: per ora parlano col traduttore ma la passione è grande
Il Defender Giovinazzo C5 saluta Palumbo dopo tre stagioni
25 giugno 2026 Il Defender Giovinazzo C5 saluta Palumbo dopo tre stagioni
Solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro con l'Info Point Giovinazzo
25 giugno 2026 Solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro con l'Info Point Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.