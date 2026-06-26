Speciale
Pennetti Lab apre a Trinitapoli: nuova sede per rafforzare l’offerta diagnostica sul territorio
Il laboratorio, attivo dal 1978 e già presente a Barletta, Terlizzi e Canosa, amplia la propria rete con un nuovo punto in via Madriglia
Giovinazzo - venerdì 26 giugno 2026 14.16 Sponsorizzato
Si amplia la presenza del Laboratorio Analisi Pennetti sul territorio della Bat e del nord-barese. Dopo le sedi di Barletta, Terlizzi e Canosa, il gruppo ha inaugurato una nuova struttura a Trinitapoli, in via Madriglia, rafforzando così una rete sanitaria che da quasi cinquant'anni opera nel settore della diagnostica di laboratorio.
Fondato nel 1978, Pennetti Lab è cresciuto nel tempo fino a diventare una realtà consolidata nel campo delle analisi cliniche, grazie a un'organizzazione composta da personale qualificato, tecnologie diagnostiche aggiornate e una gamma di servizi che spazia dagli esami chimico-clinici e microbiologici alle indagini allergologiche e di biologia molecolare.
L'apertura della sede di Trinitapoli rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo dell'azienda e risponde all'esigenza di rendere più accessibili i servizi diagnostici ai cittadini del basso Tavoliere e delle aree limitrofe. La nuova struttura consentirà infatti di ridurre gli spostamenti verso le altre sedi e di offrire un punto di riferimento più vicino per esami, controlli e attività di prevenzione.
Nel corso degli anni il laboratorio ha progressivamente ampliato le proprie attività, introducendo nuovi servizi e investendo nell'innovazione tecnologica. Tra le prestazioni offerte figurano anche servizi dedicati alla medicina del lavoro, il prelievo domiciliare e specifiche analisi specialistiche, a testimonianza di una crescente attenzione alle diverse esigenze del territorio.
Con l'apertura di Trinitapoli, Pennetti Lab consolida dunque la propria presenza nell'area nord della Puglia, puntando su prossimità, continuità del servizio e potenziamento dell'assistenza diagnostica locale, in un settore sempre più centrale per la prevenzione e la tutela della salute.
Fondato nel 1978, Pennetti Lab è cresciuto nel tempo fino a diventare una realtà consolidata nel campo delle analisi cliniche, grazie a un'organizzazione composta da personale qualificato, tecnologie diagnostiche aggiornate e una gamma di servizi che spazia dagli esami chimico-clinici e microbiologici alle indagini allergologiche e di biologia molecolare.
L'apertura della sede di Trinitapoli rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo dell'azienda e risponde all'esigenza di rendere più accessibili i servizi diagnostici ai cittadini del basso Tavoliere e delle aree limitrofe. La nuova struttura consentirà infatti di ridurre gli spostamenti verso le altre sedi e di offrire un punto di riferimento più vicino per esami, controlli e attività di prevenzione.
Nel corso degli anni il laboratorio ha progressivamente ampliato le proprie attività, introducendo nuovi servizi e investendo nell'innovazione tecnologica. Tra le prestazioni offerte figurano anche servizi dedicati alla medicina del lavoro, il prelievo domiciliare e specifiche analisi specialistiche, a testimonianza di una crescente attenzione alle diverse esigenze del territorio.
Con l'apertura di Trinitapoli, Pennetti Lab consolida dunque la propria presenza nell'area nord della Puglia, puntando su prossimità, continuità del servizio e potenziamento dell'assistenza diagnostica locale, in un settore sempre più centrale per la prevenzione e la tutela della salute.