Padre Pasquale Rago. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Padre Pasquale Rago. Foto Gianluca Battista
Religioni

25 anni di sacerdozio per padre Pasquale Rago: gli auguri della parrocchia Concattedrale

Il vice-amministratore è colonna portante di un nuovo corso

Giovinazzo - sabato 27 giugno 2026 3.05
Sono stati festeggiati in queste ore i 25 anni di sacerdozio di padre Pasquale Rago, vice-amministratore parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta ed una delle colonne su cui si basa la rinascita dell'intera comunità di fedeli del borgo antico.
Lui il padre spirituale di alcune importanti confraternite, lui l'anima dialogante con tutte le parrocchie cittadine, lui il sostegno all'azione di padre Francesco Depalo.

In una nota social l'intera comunità della parrocchia di Santa Maria Assunta ha inteso fargli gli auguri e questo è il messaggio completo:

La nostra comunità parrocchiale desidera esprimere tantissimi auguri a Padre Pasquale Rago, per il suo 25° anniversario di ordinazione sacerdotale. È un traguardo prezioso che testimonia una vita spesa al servizio del Signore e dei fratelli. Grazie, per la tua dedizione costante, per la saggezza con cui hai sostenuto la nostra comunità e per essere un punto di riferimento fondamentale per ciascuno di noi. Che Dio continui a benedire il tuo prezioso ministero!

  • padre Pasquale Rago
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