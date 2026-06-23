Droga venduta vicino a scuole e bar, scatta un Daspo urbano

Prosegue senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dellae in tutta la provincia. All'azione repressiva si affianca una costante e mirata strategia di prevenzione, attuata attraverso provvedimenti inibitori volti a colpire quei contesti urbani, esercizi e strutture pubbliche all'interno o nei pressi dei quali avvengono attività di spaccio, con il preciso obiettivo di tutelare la sicurezza e la vivibilità del tessuto urbano.Nelle ultime settimane, a seguito di un'accurata attività di analisi svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, il Questore di Bari dr. Annino Gargano ha firmatonei confronti di altrettanti individui, tutti già gravati da specifici precedenti penali. In particolare è stato notificato un provvedimento per un giovane ritenuto responsabile di aver spacciato, in più occasioni, nei pressi di istituti scolastici, bar e altri locali pubblicie pertanto non potrà accedervi in tali luoghi per la durata di tre anni. Con l'applicazione di queste misure di prevenzione, la Questura di Bari mira a sottrarre alle reti dello spaccio i luoghi di aggregazione sociale – in particolare quelli frequentati dai più giovani – restituendo sicurezza ai cittadini e supportando i commercianti che gestiscono onestamente le proprie attività.