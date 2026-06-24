La Fratres Giovinazzo ha un nuovo direttivo: tutti i nomi

È con profonda emozione e con un senso di responsabilità ancora più forte, che accetto di buon grado la conferma dell'incarico di Presidente, alla guida della Fratres di Giovinazzo, per il nuovo mandato per il quadriennio 2026 - 2030. Desidero, innanzitutto, rivolgere un ringraziamento sincero e di cuore a tutti i donatori per la fiducia che hanno voluto rinnovare nella mia persona. Guidare questo gruppo è un onore, ma lo è ancora di più sapere di poterlo fare camminando al fianco di una squadra straordinaria.

A questo proposito, voglio ringraziare tutti i componenti del passato direttivo che hanno collaborato per far sì che la Fratres Giovinazzo raggiungesse sempre i migliori traguardi possibili e approfitto per rivolgere il mio più caloroso benvenuto e un immenso ringraziamento a tutti i membri del nuovo Direttivo. Guardando i nuovi componenti, non posso fare a meno di provare un forte senso di ottimismo e orgoglio. In questo nuovo direttivo vedo una nuova e straordinaria vitalità, accompagnata da un autentico spirito di fare. C'è energia, ci sono idee fresche e, soprattutto, c'è quella passione disinteressata che è il motore pulsante del nostro essere donatori. Ci aspettano sfide importanti. Il nostro obiettivo principale rimane quello di sempre, ma con sfumature sempre nuove: promuovere la cultura del dono, essere un punto di riferimento per Giovinazzo e garantire che il sangue e gli emocomponenti non manchino mai a chi ne ha vitale bisogno. Per farlo, avremo bisogno dell'entusiasmo dei nuovi arrivati e dell'esperienza di chi prosegue questo viaggio, fondendo queste due anime in un unico, grande progetto comune. "Il valore di un'associazione non si misura solo da quanti traguardi raggiunge, ma da quanta vita e quanta armonia si riescono a mettere nel percorso per raggiungerli." Sono certo che con questa squadra faremo grandi cose. Auguro, quindi a tutti noi, a ciascun consigliere e collaboratore, un proficuo, sereno e grandioso lavoro. È giunto il momento quindi di mettersi subito all'opera, con il sorriso e con la concretezza che ci contraddistingue. Buona strada alla Fratres di Giovinazzo!