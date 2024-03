Il 25 marzo parte il servizio di bike sharing a Giovinazzo

Giovedì 21 marzo, alle ore 11.00, alla Velostazione di Molfetta (in prossimità della stazione ferroviaria), verrà inaugurato il nuovo sistema di trasporto di 'bike sharing' che sarà attivo a partire da lunedì 25 marzo.L'avviso pubblico emesso dalla M.T.M. S.r.l., a seguito dell'aggiudicazione dei fondi, è stato aggiudicato dalla pugliese VAIMOO S.r.l., con sede a Mola di Bari e già operatore del servizio di bike sharing del Comune di Bari. Il servizio comprende una flotta di 120 e-bike, suddivise in:- 90 e-bike in 19 stazioni per MolfettaIl progetto ha l'obiettivo di offrire ai cittadini dei due comuni un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale operati da M.T.M. e il nuovo bike sharing. Il piano tariffario VAIMOO, già particolarmente conveniente, grazie all'integrazione con MTM prevede ulteriori scontistiche sull'utilizzo del servizio del bike sharing per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio M.T.M. in corso di validità.Alla presentazione del progetto saranno presenti, tra gli altri,consigliere regionale Puglia Bike Destination, Tommaso Minervini, sindaco di Molfetta,sindaco di Giovinazzo, l'assessore alla mobilità Comune di Giovinazzo,il presidente della MTM, Gerardo Serino, e Matteo Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO.«Con questa iniziativa – sottolinea il sindaco di Molfetta,- offriamo una mobilità alternativa e sostenibile mettendo a disposizione un servizio che garantisce soluzioni green,da usare in alternativa ai propri mezzi o a quelli pubblici per muoversi in città, mettendo a disposizione di chi vorrà un parco bici da utilizzare e lasciare, al termine della corsa, nei punti di raccolta. Quando abbiamo pensato alla Velostazione, pensavamo anche a questo. In molti hanno pensato fossimo visionari. E invece, eccoci, alla vigilia di una iniziativa che farà la differenza»«Si tratta - aggiunge il sindaco di Giovinazzo,- di una bellissima iniziativa che mette in rete i due comuni sul tema della Mobilità sostenibile con una dotazione di primo livello. Per noi sarà l'occasione di valorizzare al meglio tutto il lavoro svolto in precedenza sui percorsi ciclabili grazie anche alla lungimiranza del mio predecessore Tommaso Depalma».«Incentiviamo sempre più la mobilità sostenibile. Siamo tra le poche aziende della Regione Puglia – il commento del Presidente della Mtm,- ad aver già fatto partire il progetto di mobility sharing. Questa iniziativa di integrazione con il trasporto pubblico locale è molto interessante e il fatto che Molfetta sia tra le prime città ad attivarlo ci permetterà di avere un importante caso studio per capire come si orientano le dinamiche della mobilità».«Dopo Bari l'avvio del servizio nelle città di Molfetta e Giovinazzo lancia un segnale importante nell'ottica della transizione ad una nuova forma di mobilità che sia sostenibile, alternativa e alla portata di tutti. – commenta, CEO e fondatore di VAIMOO – Questo è il secondo progetto attivato nella nostra regione, dove le soluzioni VAIMOO vengono progettate e realizzate. Dopo diverse città europee, siamo orgogliosi di poter contribuire alla crescita della mobilità sostenibile nella nostra regione».