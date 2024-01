Bike sharing, sei postazioni a Giovinazzo

Partirà domani, 15 gennaio, il processo di installazione delle stazioni del servizio dinel Comune di Molfetta e di Giovinazzo. Il servizio rientra nei progetti promossi dalla Regione Puglia con la collaborazione delle aziende di trasporto pubblico locale.L'avviso pubblico emesso dalla M.T.M. S.r.l. è stato aggiudicato dalla pugliese VAIMOO S.r.l., già operatore del servizio di bike sharing del Comune di Bari. Il servizio comprende una flotta di e-bike suddivise in 19 stazioni per Molfetta e 6 stazioni a Giovinazzo.Il servizio, già presente in tante città pugliesi meta di turisti, ha l'obiettivo di offrire ai cittadini dei due comuni un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale e il bike sharing.L'integrazione prevede, inoltre, rilevanti scontistiche sull'utilizzo del servizio del bike sharing per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio M.T.M. in corso di validità. Ogni stazione, in fase di realizzazione in questi giorni, sarà contraddistinta da segnaletica specifica e diventerà il luogo dal quale si potrà prelevare e rilasciare una bicicletta elettrica del servizio, scaricando l'apposita app.