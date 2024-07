Bike sharing Molfetta-Giovinazzo, Sollecito: «La percezione di un ottimo impatto»

Riflessioni e primi bilanci a cento giorni di attivazione del servizio di bike sharing, reso possibile grazie all'aggiudicazione ad MTM Srl del bando per la Sharing Mobility dell'assessorato Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Puglia.Il servizio ha l'obiettivo di offrire ai cittadini dei due comuni un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale operati da M.T.M. e il nuovo servizio bike sharing. Il servizio è stato attivato nei due comuni lo scorso 25 marzo 2024 con una flotta totale di 120 e-bike in oltre 20 stazioni. Oltre ai Sindaci di Molfetta, Tommaso Minervini, di Giovinazzo, Michele Sollecito, e all'Amministratore Unico di MTM,, all'iniziativa sono intervenuti gli Assessori della Regione Puglia, rispettivamente Trasporti - Mobilità Sostenibile e Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, e il Presidente di Federalberghi Puglia«A Molfetta abbiamo da diversi anni ormai la convinzione di incentivare il trasporto pubblico - ha commentato il sindaco- perché solo azioni di questo tipo possono contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e di chi sceglie la nostra città come meta turistica. Non è un caso il grande investimento fatto fin qui sulla ciclovia che collegherà proprio Molfetta a Giovinazzo così come quell'idea sul futuro utilizzo del nuovo porto commerciale per liberare il porto cittadino dal transito di merci per farle convergere direttamente verso la zona industriale con apposito binario. Mi auguro che possa diffondersi maggiormente l'abitudine collettiva a usare questo mezzo non inquinante per vedere magari dati ancora più positivi tra qualche mese».«Su Giovinazzo abbiamo avuto subito la percezione di un ottimo impatto - ha spiegato il primo cittadino giovinazzese,- e guardo con fiducia al futuro perché ho notato grande rispetto nell'utilizzo di questo servizio da parte della fascia giovanile. La ricaduta turistica sarà senza dubbio importante anche se inevitabilmente serve tempo al sistema per procedere in modo integrato verso la sua massima resa in termini di utenza e numero di corse. Questo intreccio tra Comuni e questo rapporto tra pubblico e privato sta funzionando perché tutte le parti in causa hanno collaborato in modo fruttuoso».L'incontro odierno ha rappresentato l'occasione per condividere la sinergia con Federalberghi Puglia per l'attivazione di un progetto pilota che, al fine di agevolare i turisti all'utilizzo della bici, coinvolgerà alcune strutture ricettive nei due comuni, ospitando stazioni di bike sharing, aggiudicataria del servizio a seguito dell'avviso pubblico emesso dalla stessa MTM Srl.