Stalli bike sharing, iniziata l'opera di posizionamento a Giovinazzo

Sono iniziati nelle scorse giornate i lavori per il posizionamento deglia Giovinazzo.Gli stalli saranno posizionati in piazzetta delle Rimembranze (Calvario), nella zona dell'ex carcere a Ponente, in piazzale Leichardt a Levante, in piazzetta Stallone nei pressi della Velostazione, al Famila di via Molfetta e nell'area del Despar di via Bari. Si tratta di 6 postazioni per un totale di una trentina di biciclette. L'installazione verrà completata nelle prossime settimane.«Si tratta - ha spiegato l'assessore alla Mobilità sostenibile,- del completamento di un percorso amministrativo iniziato negli anni passati, che ha sempre guardato alla mobilità a misura di cittadini come ad un valore aggiunto e ad un vantaggio per tutta la comunità. L'installazione di queste postazioni - ha aggiunto - sarà quindi utilissima per i tanti turisti che ci vengono a trovare ormai in ogni stagione dell'anno. Si va sempre più - ha concluso Arbore - nella direzione della smart city e di una economia legata alla bicicletta sposata ampiamente dalla Regione Puglia. Cerchiamo tutti, è il mio invito costante, di averne cura».