Bike sharing: partito il servizio a Giovinazzo

È partito nella giornata di lunedì 25 marzo il nuovo servizio di bike sharing a Giovinazzo. A celebrare questo momento il sindaco Michele Sollecito e l'assessore alla Mobilità, Alfonso Arbore.«Sono pronte - ha annunciato sui canali social il primo cittadino - le nuove bici a pedalata assistita che trovate nelle attuali 5 postazioni di parcheggio individuate a #Giovinazzo: Velostazione, Supermercati Famila e Despar, Piazza delle Rimembranze (Calvario), ed ex Carcere. Il progetto VAIMOO Bike Sharing consente di spostarsi in modo intelligente sul territorio comunale fino a raggiungere la vicina Molfetta, capofila del progetto con MTM Srl - Mobilità e Trasporti Molfetta».Le informazioni utili sul funzionamento, su postazioni, tariffe e scontistiche possono essere consultate sull'app dedicata: https://www.vaimoo.app/it/giovinazzo-bike-sharing/ L'assessore Alfonso Arbore, visibilmente soddisfatto, ha quindi commentato: «Un altro tassello di un mosaico che va a migliorare i servizi della Città». L'ultimo passo sarebbe la gara per la gestione della velostazione che resta da anni malinconicamente chiusa.