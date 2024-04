Bike sharing a Giovinazzo tra opportunità e inciviltà

È partito a Giovinazzo e Molfetta, nella giornata di lunedì 25 marzo, il servizio di bike sharing a Molfetta e Giovinazzo. Le postazioni di parcheggio individuate a Giovinazzo sono state la Velostazione di piazzetta Stallone (ancora senza un gestore), gli stalli nei pressi dei Supermercati Famila e Despar, Piazza delle Rimembranze (Calvario) ed a Ponente l'ex Carcere.Tuttavia abbiamo già riscontrato un cattivo uso delle biciclette messe a disposizione di cittadini e turisti dal progetto: in piazzetta delle Rimembranze sono state spesso abbandonate al di fuori della zona degli stalli e tale comportamento è stato riscontrato anche dinnanzi(in una nostra foto).Sarebbe importante che tale servizio fosse utilizzato correttamente, rispettando gli spazi per lasciare le biciclette a pedalata assistita, evitando situazioni di potenziale pericolo, come quella che si vede in foto: due bici lasciate sulla pista ciclabile ad intralciare il percorso.Ci vorrebbe poco, senso civico e buonsenso, per evitare situazioni come quella documentata. Con l'arrivo dell'estate sarà necessario poi un monitoraggio da parte della Polizia Locale affinché eventuali violazioni vengano sanzionate.