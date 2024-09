Pezzi di bici del "bike sharing" davanti al Calvario

Venerdì mattina, 13 settembre, di buon'ora, i confratelli disi sono recati nei pressi di piazzetta delle Rimembranze, su via Cappuccini, per l'allestimento del sagrato del luogo detto del "Calvario" in vista della solennità dell'Esaltazione della Santa Croce.E con grande stupore hanno trovatoabbandonato sulla fioriera presente in zona. Bicicletta facente parte della flotta giunta a Giovinazzo grazie al progetto comunale di bike sharing maturato insieme al Comune di Molfetta. Un danno che andrà a ricadere sull'utenza.Ma le lamentele dei residenti della zona di piazzetta delle Rimembranze non si fermano all'utilizzo ed al parcheggio spesso indisciplinato delle bici a pedalata assistita (come d'altronde accade nei pressi di piazzale Salvo D'Acquisto), ma anche ainei pressi del Calvario da parte di frotte di ragazzini e ragazzine. Ed abbiamo riscontrato anche noi che quel luogo è divenuto un ritrovo serale e notturno senza troppe regole: musica a volume alto, bottiglie di birre lasciate per terra e sagrato del Calvario preso luogo dove sedersi e consumare pasti frugali. Non esattamente rispettoso per quel che significa per i giovinazzesi. Tutto a due passi dal Comando di Polizia Locale, abbondantemente chiuso dalle 22.00.