100 giorni di bike sharing a Molfetta e Giovinazzo: un incontro per illustrare i risultati

, allepresso il Dogana Resort, saranno illustrati i dati relativi ai primi cento giorni di attivazione del servizio di bike sharing reso possibile grazie all'aggiudicazione ad MTM Srl del bando per la Sharing Mobility dell'assessorato Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Puglia.Il nuovo servizio ha l'obiettivo di offrire ai cittadini dei due comuni un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale operati da M.T.M. e il nuovo servizio bike sharing.L'incontro sarà anche l'occasione per condividere la sinergia con Federalberghi Puglia per l'attivazione di un progetto pilota che, al fine di agevolare i turisti all'utilizzo della bici, coinvolgerà alcune strutture ricettive nei due comuni, ospitando stazioni di bike sharing VAIMOO, aggiudicataria del servizio a seguito dell'avviso pubblico emesso dalla stessa MTM Srl.Il servizio è stato attivato nei due comuni lo scorso 25 marzo 2024 con una flotta totale di 120 ebike in oltre 20 stazioni.Oltre ai Sindaci di Molfetta, Tommaso Minervini, di Giovinazzo, Michele Sollecito, e all'Amministratore Unico di MTM, Gerardo Serino, all'iniziativa interverranno gli Assessori della Regione Puglia Debora Ciliento e Gianfranco Lopane, rispettivamente Trasporti - Mobilità Sostenibile e Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, e il Presidente di Federalberghi Puglia Francesco Caizzi.Modera: Vito Giannulo - vicecaporedattore TGR RAI Puglia.