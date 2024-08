Il 10 ed 11 agosto a Giovinazzo c'è "Festival in...Porto"

Torna Festival in…porto, giunto alla sua XIX edizione.La kermesse musicale è organizzata dall'associazione, che, in questa edizione, propone due serate magiche, transitando tra le dolci note di Pino Daniele e le note ruggenti di Vasco Rossi.. Sono passati ben 44 anni dall'uscita del terzo album. Il disco, dalla forza rivoluzionaria, ha consacrato definitivamente il genio del cantautore napoletano, quando aveva appena 25 anni. Tutto rivive in uno spettacolo unico nel suo genere: Nero a metà Experience. L'indimenticabile musica di Pino Daniele sarà suonata dai suoi storici musicistiIl progetto musicale è stato già ribattezzato "un viaggio nell'universo musicale di Pino Daniele". Insieme a loro, sul palco, si esibiranno altri straordinari musicisti, per completare una line up di tutto rispetto: con Jerry Popolo al sax e Osvaldo Di Dio alla chitarra, i brani di «Nero a metà» saranno interpretati dalle voci di cantanti noti al grande pubblico, come Alice Popolo, Greg Rega e Savio Vurchio.Si continua, concon il suo direttore artistico Giacomo Piepoli, ed i Bambini di Vasco, la più longeva tribute band nata per omaggiare il cantautore di Zocca e dallo stesso apprezzata, tornano in scena al FiP per regalare un mix perfetto tra musica rock e musica da camera, dove il rock diverrà sinfonico. Assieme a loro, sul palco,storico chitarrista di Vasco Rossi e di diverse eccellenze nel panorama musicale italiano Sarà, quindi, indimenticabile la musica suonata dal palco degli Amici della Musica di Giovinazzo. Appuntamento al 10 e 11 agosto, in piazza Vittorio Emanuelle II di Giovinazzo. Si comincia alle 21.30.Per ticket ed info: +393467261750 o festivalinporto@libero.it