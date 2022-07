Presentata all'IVE l'edizione 2022 di "Festival in...Porto"

Si è tenuta ieri sera, sabato 30 luglio, all'interno del porticato dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, la presentazione dell'edizione 2022 dikermesse musicale dalla grande rilevanza regionale, ideata ed organizzata dall'associazioneIn apertura il presidenteal suo primo anno di organizzazione della rassegna, ha rimarcato l'importante partnership con Città Metropolitana e Regione Puglia, oltre che con il Comune di Giovinazzo, che ha inserito l'evento del prossimo 13 agosto tra quelli presenti nel cartellone dell'Estate Giovinazzese. Fondamentale anche la collaborazione con Pugliapromozione, che ha patrocinato la manifestazione giovinazzese, così come Confindustria Bari e BAT - Giovani Imprenditori.Il sindacoha invece, dal canto suo, ribadito la centralità della rassegna all'interno dell'Estate Giovinazzese, così come l'assessora alla Cultura,ha teso ad evidenziare la grande importanza di queste kermesse per propagandare Giovinazzo ben al di fuori dei confini regionali.mentre è toccato adirettore artistico, raccontare ai presenti l'approccio con Gianmarco Carroccia e con un monumento assoluto della musica leggera italiana, quale è stato ed è tutt'oggi Giulio Rapetti, in arte Mogol.Infine il Presidente Michele Carrieri, riprendendo la parola, ha ricordato la storia dell'associazione, dei suoi primi passi e di quanto si stia facendo dopo il duplice stop forzato del 2020 e 2021 per avviare l'attuale percorso.Dedica speciale in coda alla presentazione per due associati non più presenti nel gruppo:A loro è stata dedicata l'edizione 2022 di "Festival in...Porto", quella della ripartenza. L'appuntamento è fissato per le 21.00 del 13 agosto in piazza Vittorio Emanuele II.