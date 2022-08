Mogol questa sera a Giovinazzo per "Festival in...Porto"

Il mito di Lucio Battisti rivivrà questa sera, 13 agosto, in piazza Vittorio Emanuele II nell'edizione 2022 di, la rassegna organizzata dall'associazione, guidata da Michele Carrieri.Alle 21.00 saliranno sul palco nientemeno cheforse il più grande paroliere della musica leggera italiana del '900, eper uno spettacolo dal titolo iconico:. Chiaro il riferimento ad uno dei brani più amati di sempre del cantautore di Poggio Bustone.Un confronto ed un racconto in musica che terrà inchiodate le migliaia di spettatori previsti in piazza per uno degli eventi forse più interessanti di tutto il panorama dell'Estate Giovinazzese, il cartellone varato dall'amministrazione comunale.L'evento prevede l'esecuzione di circa venti brani che ben raccontano il fortunatissimo sodalizio Battisti/Mogol e tenta di mettere in risalto aneddoti e sfumature che si celano dietro la redazione dei testi di canzoni celebri. Gianmarco Carroccia sarà la voce solista che fermerà il tempo e farà rivivere le grandi emozioni di una produzione musicale, quella partorita da Rapetti e dal cantautore laziale, che rimarrà per sempre unica.Una scelta coraggiosa, quella degli Amici della Musica, che hanno voluto organizzare una sola serata nell'edizione del ritorno di "Festival...in Porto" dopo gli anni pandemici.Si inizia alle 21.00. Info per gli ultimi biglietti al numero 346 7261750 e sulla pagina Facebook degli Amici della Musica Giovinazzo.