Cambia il vertice dell'da anni punto di riferimento culturale in città ed organizzatrice della rassegna "Festival in...Porto", che a causa dell'emergenza sanitaria non si svolgerà nemmeno quest'anno.Alla carica di presidente è stato elettoche prenderà il posto del volitivo Vincenzo Depalo, che aveva reso la rassegna agostana uno degli appuntamenti più attesi dell'Estate giovinazzese e che era riuscito a portare in Puglia artisti di spessore.una spiccata conoscenza della musica a trecentosessanta gradi, è ingegnere ambientale ed è stato in passato impegnato in politica a Giovinazzo. Per lui un testimone pesante dopo l'ottimo lavoro di Depalo e la responsabilità di continuare a far crescere una bella rassegna estiva, senza dimenticare gli appuntamenti invernali che hanno caratterizzato l'azione degli "Amici della Musica" sul territorio giovinazzese sin dalla loro costituzione.