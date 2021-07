Rinnovato il direttivo degli Amici della Musica di Giovinazzo

Cambiamenti importanti all'interno dell'associazione culturaleCome anticipato dalla nostra redazione, il nuovo presidente saràeletto il 4 luglio scorso e proclamato dall'assemblea tenutasi nelle scorse ore.Michele Carrieri succede al volitivo Vincenzo Depalo, dimessosi dopo anni di grandi successi per tutte le manifestazioni di punta di una delle associazioni culturali più presenti sul territorio cittadino. Durante l'assemblea dei soci è stata resa nota la composizione del nuovo direttivo, allargato da 5 a 7 membri.Vicepresidenti saranno, con delega alla gestione amministrativa, eche si occuperà di gestione, dello statuto e dei regolamenti, oltre alla parte importante della comunicazione.Confermato alla direzione artisticache tanto bene aveva fatto sino al 2019, prima dello stop forzato diIl tesoriere e segretario sarà, mentre a rappresentare gli Amici della Musica nella Consulta comunale della Cultura ci saràResponsabile palchi e Vicedirettore artistico è il compito affidato aè stato confermato quale revisore dei conti dell'associazione.«Mi preme ringraziare - si legge in una nota del neo-Presidente Carrieri - a nome del gruppo associativo, il Presidente uscenteper l'enorme lavoro strutturale e qualitativo fatto sull'associazione con il suo team artistico, tecnico e logistico in questa decade. A lui, l'associazione sarà sempre grata per l'impegno mostrato, sempre con passione e voglia di proporre idee. Da oggi proveremo tutti ad essere nuovi capitani della stessa nave.Però abbiamo bisogno di riflettere anche su quello che è accaduto in questi mesi - ha ammesso -. Viviamo tempi difficili, durante i quali lo stato pandemico, pur avendoci dato tregua apparente, non ha permesso una corretta programmazione degli eventi che da sempre caratterizzano il cartellone culturale e musicale dell'associazione Amici della Musica; difatti era anche improponibile preparare un qualsiasi evento musicale, perché abbiamo notoriamente bisogno dei giusti tempi organizzativi. Di questo, ci dispiace tantissimo - ha continuato Carrieri -, viste le innumerevoli richieste di informazioni pervenuteci, in merito alla fattibilità della tre giorni musicale agostana. Due anni senzasono effettivamente tanti per chi anima la nostra associazione. Ma abbiamo il dovere di attenerci al rispetto delle regole, alle prescrizioni di sicurezza che i vari Enti ci impongono, non potendo trascurare il clima di incertezza che caratterizza questa fase storica della nostra società.Nei prossimi mesi, stato pandemico permettendo, proveremo a mettere le basi per gli eventi che da sempre caratterizzano la presenza dell'associazione nel panorama provinciale musicale. L'associazione "Amici della Musica" non è ferma ma vive e medita sulla futura produzione artistica e culturale che, ne siamo certi, ci vedrà tutti sotto il prossimo palco del "Festival in Porto"», è stata la conclusione di Michele Carrieri.