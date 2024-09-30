Associazioni
Amici della musica, Michele Carrieri lascia la carica di presidente
La lettera pubblica per il commiato dal gruppo di lavoro di "Festival in...Porto" ed altre iniziative
Giovinazzo - lunedì 30 settembre 2024
Michele Carrieri lascia la carica di presidente dell'associazione culturale "Amici della Musica". Il commiato in una lettera pubblica affidata ad un post social che riportiamo integralmente:
«𝑬𝒅 𝒆̀ 𝒈𝒊𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒈𝒏𝒆.
𝑯𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒅𝒊𝒎𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 A𝒎𝒊𝒄𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 M𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒎𝒐𝒕𝒊𝒗𝒊 𝒅𝒊 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆, 𝒖𝒏 𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒄𝒂𝒅𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒕𝒐.
𝑳'𝒉𝒐 𝒇𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆́ 𝒍'𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒉𝒂 𝒃𝒊𝒔𝒐𝒈𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆, 𝒊𝒅𝒆𝒆 𝒆 𝒏𝒐𝒗𝒊𝒕𝒂̀.
𝑬 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒊𝒄𝒖𝒓𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒉𝒊 𝒎𝒊 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒓𝒂̀, 𝒓𝒊𝒖𝒔𝒄𝒊𝒓𝒂̀ 𝒂𝒅 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒕𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒐.
𝑬̀ 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒂𝒗𝒗𝒆𝒏𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒂 𝒑𝒊𝒄𝒄𝒉𝒊 𝒅𝒊 𝒐𝒓𝒈𝒐𝒈𝒍𝒊𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓𝒐̀ 𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒊𝒍 𝒎𝒊𝒐 #𝒄𝒖𝒐𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆.
𝑨 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒉𝒐 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 #𝒃𝒆𝒏𝒆 𝒆 𝒔𝒐𝒏𝒐 #𝒇𝒊𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒊 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒓𝒊𝒇𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒂𝒏𝒏𝒊; 𝒎𝒂 𝒍𝒂 𝒏𝒂𝒗𝒆 𝒆̀ 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒐𝒅𝒂𝒕𝒂 𝒏𝒆𝒍 𝒈𝒊𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒆𝒅 𝒊𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒏𝒐 𝒉𝒂 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆, 𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒊𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒐 𝒂 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒎𝒐𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕𝒐.
𝑮𝒍𝒊 𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒕𝒓𝒆 #𝒇𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊 𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒍'𝒐𝒃𝒊𝒆𝒕𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒑𝒊𝒏𝒈𝒆𝒓𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒂𝒗𝒗𝒐𝒍𝒈𝒆 𝒆 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒗𝒐𝒍𝒈𝒆 𝒊𝒍 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒔𝒊𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒄𝒉𝒆 𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒖𝒏𝒕𝒐.
𝑳𝒐 𝒅𝒊𝒄𝒐𝒏𝒐 𝒊 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒊 𝒆 𝒍𝒐 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 (𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒆).
𝑰𝒍 𝒄𝒐𝒊𝒏𝒗𝒐𝒍𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐, 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆𝒄𝒊𝒑𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒐𝒏𝒕𝒂̀ 𝒅𝒊 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒆̀ 𝒂𝒏𝒅𝒂𝒕𝒐 𝒃𝒆𝒏 𝒐𝒍𝒕𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂.
𝑴𝒂 𝒈𝒍𝒊 𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒊 #𝒇𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍, 𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒓𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒊𝒂𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒊 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒐𝒍𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆, 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐 𝒆𝒅 𝒂𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐. 𝑬 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒊𝒂𝒄𝒆 𝒔𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒆, 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒊 𝒃𝒆𝒏 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒆𝒛𝒛𝒂𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒅𝒐𝒗𝒓𝒆𝒃𝒃𝒆𝒓𝒐.
𝑹𝒊𝒏𝒈𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒐𝒍𝒐 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐 𝒆𝒅 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒐𝒍𝒐 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒛𝒊𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒅𝒖𝒄𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔𝒂𝒎𝒊.
𝑴𝒂 𝒓𝒊𝒏𝒈𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒈𝒍𝒊 𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒐𝒄𝒊𝒏𝒂𝒕𝒐 𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒊𝒇𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒂𝒏𝒏𝒊.
𝑺𝒊 𝒂𝒑𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏 𝒍'𝒆𝒍𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆.
𝑨 𝒍𝒖𝒊, 𝒂𝒍 𝒔𝒖𝒐 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒇𝒇 𝒊𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒇𝒂𝒓𝒆 𝒎𝒆𝒈𝒍𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒈𝒊𝒂̀ 𝒇𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒕𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒏𝒊.
𝑨𝒅𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒎𝒊 𝒕𝒐𝒄𝒄𝒂 𝒖𝒏 𝒑𝒐' 𝒅𝒊 𝒑𝒂𝒖𝒔𝒂; 𝒑𝒐𝒊 𝒖𝒏 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒔𝒔𝒂̀.
𝑨𝒅 𝒎𝒂𝒋𝒐𝒓𝒂!
𝑽𝒊𝒗𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂».
«𝑬𝒅 𝒆̀ 𝒈𝒊𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒈𝒏𝒆.
𝑯𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒅𝒊𝒎𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 A𝒎𝒊𝒄𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 M𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒎𝒐𝒕𝒊𝒗𝒊 𝒅𝒊 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆, 𝒖𝒏 𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒄𝒂𝒅𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒕𝒐.
𝑳'𝒉𝒐 𝒇𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆́ 𝒍'𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒉𝒂 𝒃𝒊𝒔𝒐𝒈𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆, 𝒊𝒅𝒆𝒆 𝒆 𝒏𝒐𝒗𝒊𝒕𝒂̀.
𝑬 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒊𝒄𝒖𝒓𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒉𝒊 𝒎𝒊 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒓𝒂̀, 𝒓𝒊𝒖𝒔𝒄𝒊𝒓𝒂̀ 𝒂𝒅 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒕𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒐.
𝑬̀ 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒂𝒗𝒗𝒆𝒏𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒂 𝒅𝒂 𝒑𝒊𝒄𝒄𝒉𝒊 𝒅𝒊 𝒐𝒓𝒈𝒐𝒈𝒍𝒊𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓𝒐̀ 𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒊𝒍 𝒎𝒊𝒐 #𝒄𝒖𝒐𝒓𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆.
𝑨 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒉𝒐 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 #𝒃𝒆𝒏𝒆 𝒆 𝒔𝒐𝒏𝒐 #𝒇𝒊𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒊 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒓𝒊𝒇𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒂𝒏𝒏𝒊; 𝒎𝒂 𝒍𝒂 𝒏𝒂𝒗𝒆 𝒆̀ 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒐𝒅𝒂𝒕𝒂 𝒏𝒆𝒍 𝒈𝒊𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒆𝒅 𝒊𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒏𝒐 𝒉𝒂 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆, 𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒊𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒐 𝒂 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒎𝒐𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕𝒐.
𝑮𝒍𝒊 𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒊 𝒕𝒓𝒆 #𝒇𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊 𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒍'𝒐𝒃𝒊𝒆𝒕𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒑𝒊𝒏𝒈𝒆𝒓𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒂𝒗𝒗𝒐𝒍𝒈𝒆 𝒆 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒗𝒐𝒍𝒈𝒆 𝒊𝒍 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒔𝒊𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒄𝒉𝒆 𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒖𝒏𝒕𝒐.
𝑳𝒐 𝒅𝒊𝒄𝒐𝒏𝒐 𝒊 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒊 𝒆 𝒍𝒐 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 (𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒆).
𝑰𝒍 𝒄𝒐𝒊𝒏𝒗𝒐𝒍𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐, 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆𝒄𝒊𝒑𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒐𝒏𝒕𝒂̀ 𝒅𝒊 𝒂𝒔𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒆̀ 𝒂𝒏𝒅𝒂𝒕𝒐 𝒃𝒆𝒏 𝒐𝒍𝒕𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂.
𝑴𝒂 𝒈𝒍𝒊 𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒊 #𝒇𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍, 𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒓𝒂𝒑𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒖𝒓𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒊𝒂𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒊 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒐𝒍𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆, 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒊𝒄𝒐 𝒆𝒅 𝒂𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐. 𝑬 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒊𝒂𝒄𝒆 𝒔𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒆, 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒊 𝒃𝒆𝒏 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒆𝒛𝒛𝒂𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒅𝒐𝒗𝒓𝒆𝒃𝒃𝒆𝒓𝒐.
𝑹𝒊𝒏𝒈𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒐𝒍𝒐 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐 𝒆𝒅 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒐𝒍𝒐 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒛𝒊𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒅𝒖𝒄𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔𝒂𝒎𝒊.
𝑴𝒂 𝒓𝒊𝒏𝒈𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒈𝒍𝒊 𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒐𝒄𝒊𝒏𝒂𝒕𝒐 𝒍𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒊𝒇𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒂𝒏𝒏𝒊.
𝑺𝒊 𝒂𝒑𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏 𝒍'𝒆𝒍𝒆𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍'𝒂𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆.
𝑨 𝒍𝒖𝒊, 𝒂𝒍 𝒔𝒖𝒐 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒇𝒇 𝒊𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒇𝒂𝒓𝒆 𝒎𝒆𝒈𝒍𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒈𝒊𝒂̀ 𝒇𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒊𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒕𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒏𝒊.
𝑨𝒅𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒎𝒊 𝒕𝒐𝒄𝒄𝒂 𝒖𝒏 𝒑𝒐' 𝒅𝒊 𝒑𝒂𝒖𝒔𝒂; 𝒑𝒐𝒊 𝒖𝒏 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒔𝒔𝒂̀.
𝑨𝒅 𝒎𝒂𝒋𝒐𝒓𝒂!
𝑽𝒊𝒗𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂».