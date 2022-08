Violazioni nella raccolta differenziata, Sollecito duro coi trasgressori

7 foto Sollecito controlla la raccolta differenziata

La raccolta porta a porta è uno dei punti fermi posti dall'amministrazione Depalma nella scorsa consigliatura. Oggi ènuovo sindaco di Giovinazzo, a fare il punto della situazione.Nella mattinata di martedì 2 agosto ha raggiunto il personaleper controllare la situazione attuale sul conferimento di rifiuti non differenziabili. E sono emerse violazioni, che tra l'altro confermano quanto già si sapeva da qualche settimana: a Giovinazzo, soprattutto in estate, la percentuale di raccolta differenziata si abbassa e a questo problema va posto rimedio immediato.«Ho voluto accertarmi di persona della qualità della nostra differenziata - ha spiegato il sindaco - e ho voluto iniziare di persona un giro per parlare con i cittadini e per ribadire alcuni concetti chiave.Quindi un'amara considerazione e la promessa di controlli serrati ed eventualmente di sanzioni per chi viola le regole: «Considerata l'abnormità riscontrata in questo primo giro mattutino - ha dichiarato Sollecito - mi preme avvisare la cittadinanza che dai prossimi giorni sarò nuovamente in giro con la Polizia Locale e con il personale dell'Impregico per controllare la raccolta:. Anche in questo secondo caso saremo costretti a sanzionare l'intero condominio nel caso in cui non sarà possibile risalire al proprietario del sacchetto. Mi ha fatto piacere riscontrare in molti cittadini l'interesse e il gradimento per questa nostra azione incisiva, significa che siamo tutti consci dell'importanza di far funzionare la nostra raccolta e di dare la giusta importanza al decoro urbano - i sacchetti sparsi, infatti, non sono un bel biglietto da visita».Per tutti coloro che hanno dubbi sul corretto conferimento possono trovare le giuste indicazioni a questo link:«Se questo modo di fare perdurerà nei prossimi giorni - è la provocazione di Sollecito - saremo costretti a non ritirare