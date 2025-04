ARO Bari 2, respinta la proposta di Navita. Si continua col porta a porta

Avanti tutta per migliorare le prestazioni e le percentuali di raccolta differenziata di rifiuti. Giovinazzo e gli altri comuni facenti parti dell'non cambieranno e resteranno al sistema porta a porta.Lo ha stabilito una votazione, a cui ha fatto seguito la deliberazione della stessa ARO: Modugno,, Palo del Colle, Binetto, Bitetto e Sannicandro di Bari hanno quindi respinto la proposta avanzata da una società modugnese. Nel provvedimento si legge che l'ARO Bari 2 determinaIl Responsabile Unico del Procedimento potrà dunque passare alla predisposizione degli atti per far partire la gara al fine di individuare il nuovo gestore del servizio, inevitabilmente col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.Esultano tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale a Giovinazzo, che avevano espresso contrarietà al progetto. Sia le opposizioni, sia le forze di appoggio alla Giunta comunale premono invece per incrementare le percentuali di differenziata grazie al sistema già vigente. L'auspicio è che la gara si concluda quanto prima individuando il nuovo gestore dei servizi.