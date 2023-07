Conferimento errato, l'Impregico non raccoglie più i rifiuti dei trasgressori

Nelle ultime ore sono esplose a Giovinazzo le polemiche sul mancato ritiro del rifiuto domestico presso alcune abitazioni. La ragione è piuttosto semplice: i cittadini interessati dal provvedimento non hanno conferito correttamente.Le ragioni sono tre e sono sempre sintetizzate da un adesivo (in foto):Dopo le accuse cose veloci via social network, l'assessore all'Ambiente,ha così risposto: «Patti chiari ed amicizia lunga. Si avvisa la cittadinanza che da stamattina (e gradatamente nei prossimi giorni) la ditta preposta non raccoglie il rifiuto lasciato fuori dai mastelli accompagnato da questo avviso, perché la situazione comincia a degenerare. E poi ci lamentiamo di blatte, topi, scarafaggi e zanzare...», è stata la sua chiosa polemica.Ed a proposito di quest'ultimo aspetto, Arbore ci ha ricordato come sia necessario che non solo vengano effettuate periodiche deblattizzazioni, derattizzazioni e disinfestazioni adulticide dal Comune, ma che anche i privati provvedano per i tratti di loro pertinenza.Un problema fastidioso, che con la collaborazioni di tutti potrebbe essere risolto alla radice.