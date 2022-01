Una buona notizia dopo le polemiche della scorsa settimana.È stato installato oggi, 17 gennaio, giornata della partenza ufficiale del nuovo sistema porta a porta a Giovinazzo, ilall'interno del mercato giornaliero di via Cappuccini. Le buste potranno essere ritirate negli orari di apertura del mercato.Dal Comune fanno inoltre sapere che i bustoni potranno essere ritirate anche dal Centro Comunale di Raccolta. In entrambi i casi, per il ritiro è necessario essere muniti della tessera sanitaria dell'intestatario della TARI.